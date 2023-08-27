Almanya’dan çifte vatandaşlık ve vatandaşlığa geçiş yasası. Gurbetçilerin durumu şimdi ne olacak?

Almanya'da koalisyon hükümeti, vatandaşlık hukukunda reform öngören yasa tasarısı üzerinde uzlaştığını açıkladı. Yasaya göre herkese çifte vatandaşlık hakkı tanınacak ve Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak.

Almanya’dan çifte vatandaşlık ve vatandaşlığa geçiş yasası. Gurbetçilerin durumu şimdi ne olacak?

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümeti, vatandaşlık hukukunda reform öngören yasa tasarısını hayata geçiriyor.

ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ KOLAYLAŞACAK

Çifte vatandaşlık hakkının tanınmasıyla Türklerin ayrımcılık eleştirisini bertaraf etmeyi amaçlayan hükümet, aynı zamanda Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırarak nitelikli iş gücünü ülkeye çekmeyi hedefliyor.

GÖÇMENLERİN SİYASİ KATILIMI GÜÇLENDİRMEK HEDEFLENİYOR

Hükümet ayrıca ülkede aşırı sağcı popülist Almanya İçin Alternatif Partisi'ne (AfD) siyasi desteğin arttığı bir dönemde yürürlüğe girmesini umduğu reformla göçmenlerin siyasi katılımını da güçlendirmek istiyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında yasa tasarısı hakkında kamuoyunu bilgilendirdi, reformu nihayet hayata geçirebilecekleri için de memnuniyet duyduklarını vurguladı.

REFORMUN İKİ ANA HEDEFİ VAR

Vatandaşlık hukuku reformunun iki ana hedefi var: Birincisi, “ayrımcılık” eleştirilerini bertaraf etmek için herkese çifte vatandaşlık hakkını tanımak ve bu yolla Alman vatandaşlığına geçenlerin oranını artırmak.

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