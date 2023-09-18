Türk genci gurbetçilerin yüzüne gerçekleri tokat gibi çarptı: Tabi güzel olur arkadaşım 1'e 30 paran var burada

AKP iktidarı yönetiminde Türkiye’de her geçen gün ekonomik kriz daha da derinleşirken, vatandaşın büyük çoğunluğu hayatını kredilerle ve kredi kartlarıyla idame ettirmek zorunda kalıyor.

İktidarın ekonomi politikaları sebebiyle yaşanan ekonomik kriz, vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Türkiye’de vatandaşların birçoğu asgari ücretle yaşamaya çalışırken 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı olarak nitelendirilen açlık sınırı Ağustos 2023’de 12 bin 34 liraya çıktı. Temmuz ayı araştırmasında açlık sınırı 11 bin 525 lira, yoksulluk sınırı ise 39 bin 886 lira olarak tespit edilmişti.

Türkiye’deki yaşam koşulları bu durumdayken yurtdışından anavatana gezmeye-tatile gelen gurbetçilerin "Türkiye'de ekonomi çok güzel, çok yaşa Erdoğan" sözleri büyük tepki toplamaya devem ediyor. Sokak röportajlarında gurbetçiler ile yapılan her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

"1'E 30 PARAN VAR BURADA"

Son olarak yine bir sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Türkiye'de yaşamanın zorluğundan bahsederken gurbetçilerin yüzüne gerçekleri tokat gibi çarpacak ifadeler kullandı.

İşte o çarpıcı röportajdaki sözler:

"Buradaki garibanların yaşadığı hayatı yaşamadan ölmesinler ya. Ölmeyin ya. Tamam mı? İnşallah ölmezsiniz bu hayatı yaşarsınız. Bak sırtında çantan cebinde Euro'larla keyfini yapıyorsun ya. Kiralarını devlet ödüyor. Her ay çocuk parası alıyorlar. Her ay yardım alıyorlar. Tatile gittiklerinde, yıllık izin kullandıklarında cepleri doluyor. Garibanları görüyorum ya sokakta. Aç çocukları görüyorum. Siz bu insanları anlamazsınız ya. Sen bak adam sana diyor ki 'ben çocuğuma dondurma alamıyorum.' Daha ne olsun ya. Sen daha neyi konuşuyorsun? 'Ekonomi harika. Almanya bitmiş. Avrupa bitmiş.' diyen herkes o yaşayan Almancılar var ya hepsi önce buraya gelip sürüm sürüm sürünsünler. Allah onların belasını versin. Buradaki insanların hakkına tecavüz ediyorlar. Buradaki insanların hayatlarına dokunuyorlar. Orada dört dörtlük sosyal hayatları var. Orada refah içerisinde, huzur içerisinde yaşayıp 'ekonomi çok güzel' tabi ki güzel olur arkadaşım senin 1'e 30 paran var burada. Bu buradaki insanların hayatına ihanettir."

(Kaynak: Milli Gazete)