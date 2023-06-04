Almanya’dan Sivas’a pedal çevirdi

Almanya’dan yaklaşık 3 ay önce bisikletle dünya turu yapmak için yola çıkan 57 yaşındaki Peter Richter Sivas’a geldi.

Almanya’dan Sivas’a pedal çevirdi

Almanya’nın Nürnberg şehrinden yaklaşık 3 ay önce bisikletiyle dünya turu yapmak için ayrılan 57 yaşındaki Peter Richter, Sivas’a geldi. 3 aylık süre zarfında 4 bin 200 kilometre mesafe kat eden Richter, arazi yapısından kaynaklı olarak Sivas’ta zorlandığını ifade etti.

Üç ayda yaklaşık 4 bin 200 kilometre yol yaptım

Konya, Nevşehir ve Kayseri’den sonra Sivas’a gelen Peter Richter, Sivas’a geldi. 3 aylık süre zarfında birçok ülkeyi gördüğünü ifade eden Richter, “Bugün Kangal'dan geldim, Elazığ'a gidiyorum, sonra Van ve Gürcistan’a gideceğim. Üç ayda yaklaşık 4 bin 200 kilometre yol yaptım. Yolculuğum 2 yıl sürecek. Henüz dünyayı görmedim amacım bisikletim ile dünyayı görmek” dedi.

Amacım dünyayı görmek

Sivas’ın Kangal ilçesinde konakladığını ifade eden Peter Richter, "Sivas güzel ama çok dağlık. Bisikletimde çok fazla eşyam var. Ama kışa hazırlanmam lazım, kışın Hindistan'da olacağım. Amacım dünyayı görmek, insanlarla konuşmak, tanışmak, ufkumu genişletmek” dedi.

Kaynak: İHA

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