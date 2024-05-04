UEFA'dan EURO 2024 kararı. Türkiye'yi de ilgilendiriyor

Almanya'da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.
UEFA'dan ülkelere kadro müjdesi geldi.
KADRO LİSTESİNDE ARTIŞA GİDİLDİ
Avrupa futbolunun yönetimi, gelen istekleri dikkate aldı ve 23 kişilik belirlenen listeyi artırma kararı aldı.
Bu doğrultuda takımlar, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak turnuvada 26 oyuncu bulundurabilecek.
Yapılan açıklamada kadroların 7 Haziran tarihine kadar UEFA'ya sunulması gerektiği aktarıldı.
TÜRKİYE'NİN GRUBU
EURO 2024'te yer alan milli takımımız F Grubu'nda mücadele edecek.
Türkiye'nin rakipleri ise Portekiz, Gürcistan ve Çekya.
Milliler, ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan ile yapacak.
Gruptaki ikinci maçını 22 Haziran'da Portekiz ile oynayacak milliler, gruptaki son maçını 26 Haziran'da Çekya ile yapacak.
Turnuvaya Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
Türkiye ilk 2 grup maçını Dortmund'da yer alan Sıgnal Iduna Park'ta ve son maçını Hamburg Volksparkstadion'da oynayacak.