Adana’da belediyeye saldırı

Olay Adana’nın Karataş Belediyesi’nde meydana geldi. Belediyeye ait hizmet binası gece saatlerinde saldırıya uğradı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğrayan hizmet binası kundaklandı. Öte yandan 2 hizmet aracı da yakıldı.

Araçlar yangında kullanılma hale geldi. Hizmet binası da hasar aldı. Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş ilk açıklamayı yaptı.

Karataş iki aracın kundaklandığını belirterek araçlardan birinin tamamen yandığını söyledi.

Kundaklamada bir can kaybı ve yaralanma olmadığını vurgulayan Karataş "Saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı şahsıma değil, Tuzla halkımıza ve Karataş halkımıza yapılmıştır.“ dedi.

Devamında ise Karataş saldırıyla ilgili suç duyurularının yapıldığını belirtti.

Ayrıca Karataş “Hizmet etmek üzere devir aldığımız görevimizi aksatmak isteyenlere karşı mücadelemizi bu saldırılar engelleyemeyecek.” İfadelerini kullandı.