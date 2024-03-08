Almanya'dan Türkiye'ye kaçak bir şekilde sokulmaya çalışılan yüzlerce kilo esrar son anda yakalandı

Kaynak: İHA
Almanya'dan Türkiye'ye kaçak bir şekilde sokulmaya çalışılan yüzlerce kilo esrar son anda yakalandı
Almanya’dan yola çıkan bir araç 377 kilo esrar ile Bulgaristan sınırında yakalandı. Şahıs hapis ve para cezası alacak.

Almanya’dan aldığı yükü Türkiye’ye getirmek isteyen 40 yaşındaki A.K. isimli bir şahıs, Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo sınır kapısından çıkış yapmak için Türkiye istikametindeki noktaya vardı.

Almanya’dan Türkiye'ye taşınan plastik paletler gibi mallara ilişkin düzenli belgeleri yetkililere ibraz etti. ibraz edilen mallar arasında kuru çimen kütlesi içeren 344 vakumlu plastik torbanın bulunduğu 12 karton tespit edildi.

Esrara karşı tepki gösteren uyuşturucu testi yapıldı. Uyuşturucu maddenin toplam brüt ağırlığının 377 kilo 78 gram, yasal işlem fiyatlarına göre değerinin 3 milyon Euro olduğu belirlendi.

HAPİS VE PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILACAK

Haskovo Savcılığının kararıyla kamyon sürücüsü 40 yaşındaki A.K. sınırda gözaltına alındı. Bulgaristan Bölge Savcısı Ivan Stoyanov, davanın ciddi olduğunu öne sürerek, yasada öngörülen cezanın 15 ile 20 yıl arasında hapis ve 200 bin ile 300 bin Bulgaristan Levası para cezası olduğunu belirtirken; suçlu şahıs hakkında kalıcı uzaklaştırma kararı talebi ile mahkemeye sunulacak.

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