Almanya’dan Türkiye’ye uçak yağacak. Görüşmeler başladı

Türk Hava Kuvvetleri'ne 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımıyla ilgili yeni bir olay yaşandı.

Uzun bir zamandır Türkiye’ye Eurofighter satışı için engel çıkaran Almanya, teknik görüşmelerin başlamasına onay verdi.

Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan uzmanların bulunduğu teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek görüşmelere başladı.

İLK AŞAMADA 24 ADET ALINMASI HEDEFLENİYOR

Yaklaşık 3 hafta sürmesi beklenen görüşmelerde savaş uçaklarının tedarik sürecinin aşamaları, personel eğitimlerinin nasıl gerçekleşeceği bakım programlarının uygulanması başta olmak üzere birçok teknik ayrıntıyı mercek altına aldı.

Türkiye, ilk aşamada 24 tane Eurofighter savaş uçağı alacak. Sonraki aşamada da sayı 40'a tamamlanacak.

Uzmanlar, Milli savaş uçağı KAAN'ın ve F-16 Blok 70 savaş uçaklarının envantere girmesine kadar geçecek süreçte en uygun çözümün Eurofighter olacağını belirtiyor.