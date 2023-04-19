Almanya'dan Ukrayna'ya patriot savunma sistemi desteği

Alman hükümetinin Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya patriot füzeleri için savunma istemi desteği verdiği bildirildi.

Almanya'dan Ukrayna'ya patriot savunma sistemi desteği

Alman basınında yer alan haberlere göre, Alman hükümeti Ukrayna'ya Rusya'nın patriot saldırılarını savunması için destek verdiği belirtildi.

ALMAN VE AMERİKAN EĞİTİMCİLER TARAFINDAN EĞİTİLDİLER

Ukraynalı askeri personelin, Alman ve Amerikan eğitmenlerden sistemin işletilmesi konusunda ders aldığı, daha önce de 65 Ukraynalı askerin ABD'de eğitim alarak ülkelerine döndüğü açıklandı.

Pentagon'dan sızan belgeler daha önce Ukrayna'nın S-300 stokunun 2 Mayıs'a kadar bitebileceğini gösterirken, bu hamle ile Ukrayna'nın elinin güçlendiği yorumları yapıldı.

BU SİSTEM İLE UÇAK VE FÜZELER 150KM MESAFEDEN VURULABİLİYOR

Patriot savunma sistemi ile uçak ve füzelerin yaklaşık 150 kilometre mesafeden havadan vurulabildiği belirtildi.

Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan Patriot mobil sistemi, uçakları, balistik füzeleri ve seyir füzelerini etkisiz hale getirmek için kullanılabiliyor.

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