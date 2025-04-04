Alparslan Türkeş anmasında Bahçeli sürprizi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

MHP'nin Alparslan Türkeş mezarındaki anma töreninde, 66 gündür ekranlarda görülmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yer almadı.

Devlet Bahçeli için dün Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edeceği iddia edilmişti. Ancak Bahçeli’nin mezara gidip gitmeyeceği merak edilirken yeni gelişme yaşandı. Bugün gerçekleşen Alparslan Türkeş anma töreninde Devlet Bahçeli'nin yer almadığı görüldü.

BAHÇELİ KATILMADI

Bugün saat 13.00’de Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü münasebetiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mezarlığı ziyaret edeceği ve daha sonra iş başına geçeceği öne sürülmüştü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın önderlik ettiği Alparaslan Türkeş anma töreninde bir süredir rahatsızlığından ötürü kameralara görünmeyen Bahçeli, yer almadı. 'Mesaiye bugün başlayacak mı? iddiasına cevap gelmedi.

66 GÜNDÜR KAMERALAR KARŞISINA GEÇMEDİ

Kalp rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir evinde istirahat ediyor. Devlet Bahçeli rahatsızlığından ötürü ekranlarda görünmüyor. En son 28 Ocak’ta partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeli, 9 haftadır grup toplantısını gerçekleştiremedi. 66 gündür ekranlarda görünmeyen Bahçeli’nin nisan ayında 'Siyaset ve Liderlik Okulu' organizasyonuna katılacağı belirtilmişti.

Devlet Bahçeli’nin bugün saat 13.00’de Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü münasebetiyle mezarlığı ziyaret edeceği ve daha sonra iş başına geçeceği öne sürülmüştü. Ancak

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