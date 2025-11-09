MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla 22 Ekim'de başlayan İmralı Süreci devam ediyor. Bahçeli'nin Terör örgütü PKK'nın kurucusu, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan'ın süreç kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda konuşma yapmasına yönelik çağrısı gündemdeki yerini korurken bazı MHP'li isimlerin partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etmesi dikkat çekti.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Niksar/Serenli Belediye Başkanı Nurettin Keleş, Reşadiye Belediye Başkanı Ergün Ünal, Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılınç, Üzümören Belediye Başkanı Bekir Altun, Bereketli Belediye Başkanı Necati Şahin, Karayaka Belediye Başkanı Sefa Başar, Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir, Emirseyit Belediye Başkanı Hüseyin Sağdıç, Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür ve Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ederek dua okudu.

'VİCDANINIZI MI RAHATLATIYORSUNUZ?'

Ziyaretten bir fotoğraf paylaşan Bulut'un "Millet ve memleket davasına ömrünü adayan Başbuğumuzun aziz hatırası önünde saygıyla eğildik. İnsanı yaşatan; fikrinin, ahlakının ve namusunun tutarlılığıdır." paylaşımı dikkat çekti. Bulut'un paylaşımını alıntılayan Alparslan Türkeş’in kızı, İYİ Parti Adana Milletvekili Dr. Ayyüce Türkeş Taş, babasının kabrini ziyaret eden MHP'lileri topa tuttu. Taş'ın "İmralı’ya gitme gününüz yaklaştı herhalde, vicdanınızı mı rahatlatıyorsunuz??!!!" yorumu sosyal medyada gündem oldu.