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  • Kahreden haber. "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...

Kahreden haber. "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...

Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı "Çaycı Hüseyin" karakteri ile bilinen oyuncu Alpaslan Özmol'un annesi, hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 00:05
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Alpaslan Özmol'un annesi hayatını kaybetti

Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
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Dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmiş olsa da halen pek çok platformda Çaycı Hüseyin olarak kendisinden söz ettiren oyuncu Alpaslan Özmol, annesinin vefat haberiyle yıkıldı.

Alpaslan Özmol'un annesini kaybettiğine dair acı haberi ise Özmol'un şimdilerde rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu. 

Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. 

 

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