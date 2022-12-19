Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...



Dizinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmiş olsa da halen pek çok platformda Çaycı Hüseyin olarak kendisinden söz ettiren oyuncu Alpaslan Özmol, annesinin vefat haberiyle yıkıldı.

Alpaslan Özmol'un annesini kaybettiğine dair acı haberi ise Özmol'un şimdilerde rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.