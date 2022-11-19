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  • 'Çaycı Hüseyin' Alpaslan Özmol ekrana geri dönüyor. Reyting rekortmeni dizide oynayacak

'Çaycı Hüseyin' Alpaslan Özmol ekrana geri dönüyor. Reyting rekortmeni dizide oynayacak

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan 46 yaşındaki ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un yeni adresi belli oldu. Sempatik oyuncu Kuruluş Osman dizisine katıldı. Gürbüz Alp karakterini canlandıracak oyuncuyu seyirci merakla bekliyor

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 15:44
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Reyting rekortmeni dizide oynayacak. 'Çaycı Hüseyin' Alpaslan Özmol ekrana geri dönüyor

'Çaycı Hüseyin' Alpaslan Özmol ekrana geri dönüyor. Reyting rekortmeni dizide oynayacak
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En çok izlenen dizilerden biri olarak tarihe geçen Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol ekranlara geri dönüyor. Sosyal medyada sürekli yalan ölüm haberleriyle gündeme gelen Özmol'un yeni adresi belli oldu.

Alpaslan Özmol, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ekibine dahil oldu. 

Özmol reyting rekorları kıran dizide Gürbüz Alp karakterini canlandıracak.

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