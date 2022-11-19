'Çaycı Hüseyin' Alpaslan Özmol ekrana geri dönüyor. Reyting rekortmeni dizide oynayacak

En çok izlenen dizilerden biri olarak tarihe geçen Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol ekranlara geri dönüyor. Sosyal medyada sürekli yalan ölüm haberleriyle gündeme gelen Özmol'un yeni adresi belli oldu.

Alpaslan Özmol, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ekibine dahil oldu.

Özmol reyting rekorları kıran dizide Gürbüz Alp karakterini canlandıracak.