Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Utah Jazz'ı 129-101 mağlup etti. Delta Center'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün 27 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansıyla takımının üst üste 5. deplasman galibiyetine katkı sağladı.
İki maçlık aranın ardından takıma dönen Kevin Durant, 25 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, kenardan gelen Steven Adams ise 13 sayı, 12 ribauntla oynadı.
Jazz'da Ace Bailey 19 sayı, Lauri Markkanen 18 sayı, 8 ribaunt, Jusuf Nurkic 14 sayı, 9 asist, 6 ribauntla maçı tamamladı.