Altay Ankara deplasmanı dönüşünde kabusu yaşadı. 14 saat sonra İzmir'e varabildiler

Altay'ın Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyetin ardından İzmir'e dönüşü çileye döndü. Ege temsilcisi, uçak bulunamayınca karayolunu tercih etse de gece geç saatlerde bulundukları otobüs bozuldu.

KAYNAK: DHA
Altay Ankara deplasmanı dönüşünde kabusu yaşadı. 14 saat sonra İzmir'e varabildiler

Trendyol 1. Lig’de son olarak deplasmanda Gençlerbirliği’ne 3-0 yenilerek son sıradan kurtulamayan Altay’ın dönüş yolculuğunun sıkıntılı geçtiği öğrenildi.

Ankara’ya uçakla giden siyah-beyazlılar, İzmir’e dönüş için uygun saatte uçuş bulamayınca karayolunu tercih etti.

Maçtan sonra Eryaman Stadı’ndan saat 22.30 gibi ayrılan Altay’ın takım otobüsü gece yarısı 02.30 gibi Afyon-Uşak yolunda bozuldu.

Futbolcular ve teknik ekip, bozulan otobüste yaklaşık 7 saat beklemek zorunda kaldı.

Bu süreçte takımı İzmir’e getirmesi için yeni bir otobüs temin edilirken, Altay’ın 12.30 gibi tesislerine varabildiği öğrenildi.

Kente dönmek için 14 saatlik yorucu bir yolculuk geçiren siyah-beyazlı takım bir günlük iznin ardından pazar günü evinde oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak.

(DHA)

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