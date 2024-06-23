Altay Bayındır yerle bir oldu

EURO 2024’teki ikinci maçında millilerimiz Portekiz ile mücadele etti.

Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlılar rakibine 3-0 mağlup olarak grup liderliğini devretti.

Millilerimiz gruptan çıkmak için şansını son maça bırakırken alınan mağlubiyet ortalığı karıştırdı.

Başta teknik direktör Vincenzo Montella olmak üzere pek çok isim eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Bu isimlerden birisi de mücadelede kalemizi koruyan Altay Bayındır.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu Ahmet Çakar Altay Bayındır’a çok sert yüklendi.

Manchester United’ın Altay’ı bu yüzden oynatmadığını söyleyen Ahmet Çakar açıklamasında, "Yediğimiz ikinci gol komedi. Köy takımları bile böyle gol yemiyor. Altay kaleni terk ediyorsun seni Manchester United'da bu yüzden oynatmıyorlar" dedi.

Ahmet Çakar’ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken pek çok isimde ona destek verdi.

Çarşamba günü Çekya karşısında oynanacak olan mücadelede Mert Günok’un iyileşmesi halinde kaleyi devralması bekleniyor.