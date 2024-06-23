İtalya şampiyon oldu. Dünya sıralaması değişti

Kaynak: Haber Merkezi
İtalya şampiyon oldu. Dünya sıralaması değişti

FIVB Milletler Ligi Finali'nde Japonya'yı 3-1 yenen İtalya hem şampiyon oldu hem de dünyanın zirvesine çıktı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri İtalya'nın şampiyonluğu ile tamamlandı.

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İtalya-Japonya arasında Huamark Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşması nefesleri kesti. İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek 2024 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.

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İtalya, 25-17, 25-17, 21-25 ve 25-20'lik setlerle mutlu sona ulaştı. İtalya, 2022'de Türkiye'de elde ettiği şampiyonluğun ardından FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ikinci kez zafere uzandı.

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Maviler bu sonuçla dünyanın yeni 1 numarası olmayı da başardı. 393.5 puanla zirveye kurulan İtalya'yı, 392.4 puanla Brezilya takip etti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise 368.6 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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YENİ İLK 10 SIRA ŞÖYLE

1. İtalya 393.5
2. Brezilya 392.4
3. Türkiye 368.6
4. Polonya 358.5
5. Amerika 349.1
6. Japonya 343.1
7. Çin 341.9
8. Hollanda 304.5
9. Sırbistan 287.9
10. Kanada 284.8

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