Altay Bayındır’ı şoke edecek hamle. Sadece 2 maçta oynayabildi

Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olduktan sonra şu ana kadar sadece 2 maçta forma giyebilen Altay Bayındır’ı şoke edecek bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Manchester United, kaleci rotasyonuna yeni bir ismi katmayı planlıyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Altay’ın forma şansız yakalamasının imkansız olduğu belirtiliyor.

Gelen son bilgilere göre Manchester United, Championship ekiplerinden Sunderland forması giyen Nathan Patterson'ı yakın takibe aldı. İngiliz ekibinin söz konusu transferi Jan Onana’ya güçlü bir alternatif yaratmak ve forma savaşını kızıştırmak için gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın, takımın as kalecisi Andre Onana'nın istikrarsız performansından endişe duyduğu ve Kamerunlu file bekçisini Altay Bayındır'dan daha fazla zorlayacak bir kaleci arayışında olduğu belirtildi.

Sunderland'in Patterson'ın bonservisini yaklaşık 20 milyon sterlin olarak belirlediği ancak daha azına da razı olabileceği ileri sürüldü.

Öte yandan transferin gerçekleşmesi durumunda Altay’ın başka bir takıma transfer olmasının güçlü bir olasılık olduğunun altı çizildi.

Altay Bayındır, Eylül 2023'te transfer olduğu Manchester United'da sadece 2 maça çıkabildi.