Altay'ın 42 yaşındaki kaptanı İbrahim 'hazırım' mesajı verdi

Altay kaptanu İbrahim Öztürk, "Ben görev adamıyım. Büyük Altay için ne görev verilirse yapmaya hazırım" mesajı verdi.

Önümüzdeki ay 42. yaş gününü kutlamaya hazırlanan 21 Haziran 1981 doğumlu, profesyonel liglerin en yaşlı ismi olan usta savunmacı, "Gönül isterdi ki lig daha üst sıralarda bitirelim ancak mevcut şartlarda ligde kalmanın başarı olduğunu düşünüyorum. Zor bir süreci atlattık. Transfer yasağı, puan silme, hükmen mağlubiyet, seyircisiz oynama cezası gibi sıkıntılara rağmen bitime 2 hafta kala lige tutunduk. Gençleri kazandık. Herkes elinden geleni yaptı. Çok iyi bir aile olduk ve bu işin üstesinden geldik" diye konuştu.

"SÖZLEŞMEM SONA ERDİ"

Başkan Ayhan Dündar'ın sezon başında elini taşın altına koyduğunu belirten İbrahim, kulübün tekrar seçim sürecine girdiğini hatırlatarak, "Kariyerimdeki 21'inci sezonum bitti. Altay'da daha önce 2 sezon ve son 6 sezon olmak üzere toplam 8 sezon geçirdim. Altay'la gönül bağım var. Bu yaşıma rağmen bu kadar maç oynamak benim için de mutluluk verici. En ufak bir katkım olduysa ne mutlu. Biz görev adamıyız. Bazen iyi bazen kötü günümüz olabiliyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çevremdeki insanlar bana futbola devam etmem için destek veriyor. 5 Haziran'da yeniden seçim var. Sözleşmem sona erdi. Süreci bekliyorum. Önemli olan Büyük Altay'ın daha iyi yerlerde olması. Ne görev verirlerse hizmete hazırız" dedi.

İbrahim Öztürk, geçen sezon ilerlemiş yaşına rağmen Süper Lig'de de forma giymişti. (DHA)