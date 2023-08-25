Altay'ın Manchester United'daki forma numarası belli oldu

İç sahada Twente’ye karşı oynanan UEFA Konferans Ligi play-off maçıyla beraber sarı-lacivertli formaya veda etti.

Bugün özel uçakla İngiltere’ye giderek bir daha sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Altay Bayındır’ın yapılacak kontrollerin ardından Kırmızı Şeytanlar’a imza atması bekleniyor.

Fotospor’un haberine göre milli file bekçisinin imza atacağı sözleşmenin detayları ise şunlar:

Kiralık değil bonservisiyle gidecek.

5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Manchester'da haftalık maaş alacak. Rotasyon oyuncularına ödenen rakam kendisine verilecek.

Onana'dan formayı alıp birinci kaleci olursa kontratı revize edilecek.

Ev kirasını, araç kirasını kendisi karşılayacak. Vergisini kendi ödeyecek. Bunlar için muhsabeci tutacak.

Manchester United'ta boşta olan 1 numaralı formayı giyecek.