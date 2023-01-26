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Altılı Masa İYİ Parti ev sahipliğinde toplandı. Hangi lider hangi ismi önerecek?

Altılı Masa bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:21
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Altılı Masa 11. kez toplandı

Altılı Masa İYİ Parti ev sahipliğinde toplandı. Hangi lider hangi ismi önerecek?
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Altılı Masanın 11. toplantısı İYİ Parti'nin ev sahipliğinde tüm liderlerin gelmesiyle başladı.

İYİ Parti Genel Merkezi'ne ilk gelen isim Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu oldu. İkinci gelen isim ise Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Üçüncü isim DEVA Partisi lideri Ali Babacan olurken, dördüncü isim Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal oldu. İYİ Parti binasına son gelen isim ise Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu oldu. 

Ev sahibi Meral Akşener, genel başkanları kapıda karşıladı. Tüm liderlerin gelmesinin ardından saat 12.15 itibarıyla Altılı Masa'nın 11. toplantısı başladı. 

 

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Berk
26.01.2023 12:33
İmamoğlu ya da Mansur başka kazanma şansı zayıf.. aradaki farkın iyice açılması lazım ki,kimseye fırsat kalmasın.  
 
Vatandaş
26.01.2023 12:31
Bu ülke yabancıların eliyle(Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan hainler) yabancıların sığındığı ve vatandaş yaptırıldığı bir ülke oldu. İlgili hainleri yüce divana götürecek misiniz.  
 
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