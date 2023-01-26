Altılı Masa'nın 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değil' açıklamasına AKP'den cevap

Turan, "Eğer Sayın Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman Meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla" diyerek başkanlık sistemi hatırlatması yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Altılı Masa'nın ortak açıklamasına tepki göstererek, "Sonuç; yine sıfır! Adayda uzlaşamayınca Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Altılı Masa'nın 11 ayda 11.toplantısı! Sonuç; yine sıfır! Adayda uzlaşamayınca Sn Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler Oysa Erdoğan'ın bşk sisteminde 2.dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık.

Eğer Sn Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman Meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil! Bırakın bunları, ihtiyaçsa YSK tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza!"