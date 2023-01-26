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Altılı Masa'nın 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değil' açıklamasına AKP'den cevap

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Altılı Masa'nın ortak açıklamasındaki "Erdoğan'ın adaylığı bir kez daha mümkün değildir" çıkışına cevap geldi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 23:40
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Altılı Masa'nın 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değil' açıklamasına AKP'den cevap

Altılı Masa'nın 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değil' açıklamasına AKP'den cevap
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Turan, "Eğer Sayın Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman Meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla" diyerek başkanlık sistemi hatırlatması yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Altılı Masa'nın ortak açıklamasına tepki göstererek, "Sonuç; yine sıfır! Adayda uzlaşamayınca Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Altılı Masa'nın 11 ayda 11.toplantısı! Sonuç; yine sıfır! Adayda uzlaşamayınca Sn Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler Oysa Erdoğan'ın bşk sisteminde 2.dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık.

Eğer Sn Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman Meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil! Bırakın bunları, ihtiyaçsa YSK tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza!"

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dertman
26.01.2023 23:53
Türkiye bir cumhuriyettir. Başkanı da cumhurbaşkanıdır. Erdoğan ın son mazbatasında bile 13. Cumhurbaşkanı yazmaktadır. halk oyuna sunulan anayasada 3. kez aday olamaz diyor. Ne sistem değişikliği ya!  
 
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