Altın bugün ne kadar? 11 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altının son zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 11 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altın bugün ne kadar? 11 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 11 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını özelinde yeni haftada da yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Altın fiyatları, küresel ekonomilerde yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik ile güvenli liman olma özelliğini tazeleyerek değer artışını sürdürmeye bu hafta da devam ediyor.

Ons altın, yatırımcıların FED'in daha fazla sıkılaştırmaya gideceği beklentisine rağmen ABD tahvil getirilerinin düşmesi ve doların zayıflamasından aldığı desteği değerlendirmesiyle yatay seyretti. Gram altın tarafında ise yeni tarihi zirve görüldü.

11 TEMMUZ SALI GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.624,87 TL

Gram altın satış: 1.625,17 TL

11 TEMMUZ SALI ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.628,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.686,00 TL

11 TEMMUZ SALI CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 10.471,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 10.683,00 TL

11 TEMMUZ SALI YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.235,00 TL

Yarım altın satış: 5.366,00 TL

11 TEMMUZ SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.481,61 TL

22 ayar bilezik satış: 1.494,63 TL

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