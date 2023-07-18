Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altının son zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

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18 TEMMUZ SALI GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.690,37 TL

Gram altın satış: 1.690,67 TL

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18 TEMMUZ SALI ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.731,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.802,00 TL

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18 TEMMUZ SALI CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 10.892,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 11.157,00 TL

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18 TEMMUZ SALI YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.444,00 TL

Yarım altın satış: 5.604,00 TL

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18 TEMMUZ SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.541,35 TL

22 ayar bilezik satış: 1.640,34 TL

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