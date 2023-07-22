Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 22 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Gram altın fiyatları tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın güne 1655 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1651 lira, en yüksek de 1718 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1702 liradan el değiştiriyor.

22 TEMMUZ CUMARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.698,15 TL

Gram altın satış: 1.698,59 TL

22 TEMMUZ CUMARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.778,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.832,00 TL

22 TEMMUZ CUMARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 11.112,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 11.277,00 TL

22 TEMMUZ CUMARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.562,00 TL

Yarım altın satış: 5.649,00 TL

22 TEMMUZ CUMARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.556,00 TL

22 ayar bilezik satış: 1.664,00TL