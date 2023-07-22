Altın bugün ne kadar? 22 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altının son zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 22 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altın bugün ne kadar? 22 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 22 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Gram altın fiyatları tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın güne 1655 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1651 lira, en yüksek de 1718 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1702 liradan el değiştiriyor.

altin-fiyatlarinda-yuksek-seyir-devam-ediyor-1088066-5.jpg

22 TEMMUZ CUMARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.698,15 TL

Gram altın satış: 1.698,59 TL

altin-1487399.jpg

22 TEMMUZ CUMARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.778,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.832,00 TL

gfhjlghjkg.jpg

22 TEMMUZ CUMARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 11.112,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 11.277,00 TL

gyuyguy.jpg

22 TEMMUZ CUMARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.562,00 TL

Yarım altın satış: 5.649,00 TL

kapak-133647.jpg

22 TEMMUZ CUMARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.556,00 TL

22 ayar bilezik satış: 1.664,00TL

Öne Çıkanlar
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Son Haberler
Atatürk heykeline balyozlu saldırının görüntüleri ortaya çıktı Güncel
Atatürk heykeline balyozlu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden Okan Buruk'a tepki Spor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden Okan Buruk'a tepki
On binlerce kişi dolandırıcıların hedefi oldu Ekonomi
On binlerce kişi dolandırıcıların hedefi oldu
Faytondan kurtuldu şampiyon oldu Spor
Faytondan kurtuldu şampiyon oldu
AKP’de büyük istifa. Korkudan “af talebim kabul edildi” diye yazdı Siyaset
AKP’de büyük istifa. Korkudan “af talebim kabul edildi” diye yazdı
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler? Keşfet
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
Dadaş piranaya doğum gününde pasta ve cağ kebaplı kutlama Güncel
Dadaş piranaya doğum gününde pasta ve cağ kebaplı kutlama