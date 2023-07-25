Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altının son zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları, 25 Temmuz 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.700 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.790 lira, Cumhuriyet altını da 11.270 liradan satılıyor.

Dün düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.961 dolardan işlem görüyor.

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25 TEMMUZ SALI GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.700,16 TL

Gram altın satış: 1.700,49 TL

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25 TEMMUZ SALI ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.762,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.802,00 TL

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25 TEMMUZ SALI CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 11.048,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 11.158,00 TL

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25 TEMMUZ SALI YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.527,00 TL

Yarım altın satış: 5.605,00 TL

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25 TEMMUZ SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.553,71 TL

22 ayar bilezik satış: 1.566,88 TL

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