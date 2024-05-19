Altın dolu kasayı çantaya koyup çaldılar. Toplam değeri 1 milyon 500 bin lira

Kaynak: İHA
Altın dolu kasayı çantaya koyup çaldılar. Toplam değeri 1 milyon 500 bin lira
İstanbul Bahçelievler’de 2 kadın girdikleri evde para ve altın bulunan kasayı çantaya koyarak çaldı. Kasadaki para ve altınların toplam değerinin 1 milyon 500 bin lirayı bulduğu öğrenildi.

İstanbul Bahçelievler’de kimliği belirsiz 2 kadın içinde para ve altın bulunan kasayı çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 2 kadından biri apartmanın önünde beklerken diğeri ise apartman dairesine girdi.

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Kapıyı açarak daireye giren kadın odadaki dolabı açarak içinde para ve altın bulunan kasayı alarak çantaya koydu. Apartman dairesinin kapısının kilitli olmadığı öğrenilirken kasayı alan 2 kadın kayıplara karıştı.

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Parası ve altınları çalınan İsa Koşan, hırsızlığı eve geldikten sonra fark etti. Polis ekipleri ihbar sonrası harekete geçerek olay yerini ve kamera kayıtlarını inceledi. 25 dakika içinde gerçekleşen hırsızlıkta çalınan para ve altının toplam değerinin 1 milyon 500 bin lirayı bulduğu öğrenildi.

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