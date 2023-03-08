Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Mart Çarşamba çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Altın haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Buna göre altın fiyatlarının yükselişe devam edip etmeyeceği çeyrek ve gram altının kaç TL’den işlem göreceği araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Altının ons fiyatı, 8 Mart 2023 Çarşamba günü 1.893 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.104 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.435 TL.

Altın fiyatları, Powell’ın açıklamaları sonrası bir haftanın dip seviyesini gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.10 gerileyerek 1,811.99 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.4 düşüşle 1,813.60 dolara geriledi.

8 MART ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

8 MART ÇARŞAMBA GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın, alış 1.095 TL, satış 1.104 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.115 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

8 MART ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın, alış 1.788 TL, satış 1.825 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.843 TL. 18 TL düşüş gerçekleşti.

8 MART ÇARŞAMBA CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını, alış 7.361 TL, satış 7.435 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.511 TL. 76 TL düşüş gerçekleşti.

8 MART ÇARŞAMBA YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın, alış 3.577 TL, satış 3.650 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.687 TL. 37 TL düşüş gerçekleşti.

8 MART ÇARŞAMBA TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın, alış 7.225 TL, satış 7.298 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.374 TL. 76 TL düşüş gerçekleşti.

8 MART ÇARŞAMBA REŞAT ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Reşat altın, alış 7.209 TL, satış 7.282 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.357 TL. 75 TL düşüş gerçekleşti.