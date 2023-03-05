'Banka kasasındaki altın ve paralar çalındı' iddiası

İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan, iki çocuk babası emekli astsubay Halil Güler ve eşi Saadet Güler, 2000 yılında, bir bankadan kasa kiraladı. Çift, evde tutmak yerine toplam 2 milyon lira değerindeki altın, 200 euro ve bir beylik tabancayı kasaya bıraktı.

Güler çifti, torunlarını görmek için geçen yıl 9 Ekim'de Diyarbakır'da yaşayan kızlarının yanına gitti. Diyarbakır'dayken, 10 Kasım'da, Halil Güler'i arayan banka yetkilileri, iddiaya göre, kiraladığı kasada herhangi bir eşyasının olup olmadığını öğrenmek istedi.

Eşyalarının güvende olduğu belirtilen Halil Güler'e, iddiaya göre, 'rutin bir uygulama' olduğu, herhangi bir problemin bulunmadığı söylendi. Diyarbakır'dan dönen Halil Güler, içinde şüphe kalmaması için, 12 Aralık'ta bankaya gidip kasayı görmek istedi.

Güler, yanındaki iki görevliyle kontrol ettiği kasanın kapı kilidinin açık olduğunu, altın, para ve tabancasının yerinde olmadığını görüp, durumu polise bildirdi. Güler'in şikayetiyle soruşturma başlatıldı. Saadet-Halil Güler, avukatları Güleç Akkan aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. Tarafların anlaşabilmesi için ara bulucuya başvuruldu ancak uzlaşma sağlanamadı.

"ZARARIMIZIN TAZMİNİNİ İSTİYORUZ "

Konuyla ilgili Halil Güler, "Zararımızın tazminini istiyoruz. Mağduruz. Biz bankaya güvendik. Başka da bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Avukat Güleç Akkan ise şunları kaydetti:

"İlk günden beri takip ediyoruz. Şu an savcılık soruşturması sürüyor. Müvekkillerin uğramış olduğu zararlarının, mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki süreç devam ediyor. Ara buluculuk aşaması ise tamamlandı. Uzlaşma sağlanamadı. Karşı taraf dava yoluyla konuyu çözmek için bir talebi oldu.

Üzücü bir olay. Müvekkiller, vatandaşlar güvenerek bankaya tüm mal varlıklarını emanet ediyor. Bu olayın meydana gelmesinde bankanın şubesinin sorumluluğu çok açık. Bu nedenle zararın giderilmesi gerekmekte. Ara buluculuk aşamasından sonra tazminat davası süreci gelecek. Savcılığın ise soruşturması sürüyor. Onun sonrasında da ceza davası açılacak."

Banka yetkilileri ise konunun yargıya taşındığını ve bu nedenle açıklama yapmayacaklarını belirtti.