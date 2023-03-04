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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırım kararı sonrası ons altın ve gram altında düşüşler başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın  ve dolar için rekor tahmin geldi. Açıklamayı duyan döviz ve kuyumculara koşacak.

Galeri Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 07:44
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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Karar'ın haberine göre, hafta başından bu yana düşüş gösteren altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Düşüşlerdeki en büyük etken ise Merkez Bankası ve Fed'en gelen faiz kararları oldu. 

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Özellikle Fed'in faiz artırım kararları fiyatları dibe doğru çekerken vatandaşlar 'Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?' sorularını araştırıyor. 

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Piyasalardaki son durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın için yeni bir tahminde bulundu. Kimse bu seviyeleri beklemiyordu. 

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Açıklamayı duyan döviz ve kuyumculara koşuyor. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte İslam Memiş'in altın için beklediği yeni seviye...

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararları sonrası altın fyatlarında kayıp başladı. Bu süreçte piyasaları değerlendiren İslam Memiş, BİST 100 endeksi için dikkat çeken uyarılarda bulundu. 

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Baskılanma sürecinin devam edeceğini ifade eden Memiş, "Endeks, geçen haftayı 5 bin 58 puandan tamamlamıştı. 4 bin 950-5 bin 250 puan geçerliliğini koruyor. Kısa vade için baskılanma süreci devam edebilir." dedi.

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Depremin ekonomiye olan etkisini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alacakları uyardı. 

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Dolar için beklediği seviyeleri açıklayan Memiş, dolar için 18,84-18,89 rakamlarının ekranlarda geçerli olduğunu aktararak serbest piyasada rakamların 19,10-19,30 seviyesinde yer aldığını belirtti. 

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Bu fiyat aralıkların devam edeceğini ifade eden İslam Memiş, kısa vadede kontrollü sürecin devam edeceğini söyledi.

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Döviz ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Euro paritesinin oldukça düşük olduğunu ve ekranlarda 18,80-20,50 rakamlarının görüldüğünü söyledi. 

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Serbest piyasaya dikkat çeken Memiş, rakamların 20,18-20,30 rakamlarına ulaştığını ifade etti. Altın kahini 2023 yılında Dolar yerine Euro'nun daha çok değerleneceğini söyledi. 

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Elinde dolar olanları uyaran Memiş, "Bugünlerde 1,05 bandında geçen EUR/USD paritesinin oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim. Diğer atağında 1,05’den 1,11’e yükseldiğini, bu seviyeden gerilediğini anımsatmak isterim" dedi.

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlere değinen İslam Memiş, gram ve ons altın ile ilgili önemli tahminlerde bulundu. 

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

Gram altın için beklediği yeni seviyeyi açıklayan Memiş, bir sonraki hedefinin 1550 TL olduğunu ifade etti. Dolar ve ons altında sert ataklar beklediğini söyleyen Memiş, yılın ikinci yılını işaret etti.

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Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi

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