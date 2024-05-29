Altın fiyatlarında son durum

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında kısmi hareketlilik sürüyor. Ons altın gün içinde 2.342 TL iken, gram altın güne 2.440 TL'den olarak başladı. İşte detaylar…

Serbest piyasada gram altın güne 2.441,30 TL’den başladı ve gün içinde 2.423 TL'ye kadar geriledi. Gram altın kısmi düşüş seyrindeyken, güne 3.991 liradan başlayan çeyrek altın saat 15.53'te 3.982 TL’den işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 15.917,27 TL düzeyinde.

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GRAM ALTININ AYLIK PERFORMANSI
Gram altın mayıs ayının ilk gününe kıyasla 20,55 TL artarak yüzde 0,85 değerlendi.
ONS ALTININ AYLIK PERFORMANSI
Mayıs ayının ilk gününe göre ons altın 36,12 dolar artış gösterirken yüzde 1.56 değer kazandı.

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