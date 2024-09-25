Altın güne rekorları parçalayarak başladı '3 bin TL'yi aştı'

Altın güne rekor ile başladı. Kapalıçarşı’da gram altının satış fiyatı 3 bin TL’yi aştı. Altın tarafındaki yükseliş ise dikkat çekiyor.
ABD Merkez Bankası (FED)’in 50 baz faiz indirimi sonrasında altın tarafında yükseliş gözlemlendi. Son olarak ta İsrail’in Lübnan’a saldırısı sonrasında artış hız kazandı. Ons altın 2 bin 659 dolara gelerek rekor tazeledi.
Türkiye tarafında ise ons altının yükselişinin etkisi görüldü. Kapalıçarşı’da altın fiyatları rekor tazeledi. Gram altının satış fiyatı 3 bin TL’yi aştı.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3.027 TL
Çeyrek altın: 4.941 TL
Yarım altın: 9.875 TL
Has altın: 3.017 TL
Tam altın: 19.680 TL
Gremse altın: 49.082 TL
Not: Haberimizdeki bilgilerde herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır.