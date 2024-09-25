Altın güne rekorları parçalayarak başladı '3 bin TL'yi aştı'

Altın güne rekor ile başladı. Kapalıçarşı’da gram altının satış fiyatı 3 bin TL’yi aştı. Altın tarafındaki yükseliş ise dikkat çekiyor.

ABD Merkez Bankası (FED)’in 50 baz faiz indirimi sonrasında altın tarafında yükseliş gözlemlendi. Son olarak ta İsrail’in Lübnan’a saldırısı sonrasında artış hız kazandı. Ons altın 2 bin 659 dolara gelerek rekor tazeledi.

Türkiye tarafında ise ons altının yükselişinin etkisi görüldü. Kapalıçarşı’da altın fiyatları rekor tazeledi. Gram altının satış fiyatı 3 bin TL’yi aştı.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3.027 TL

Çeyrek altın: 4.941 TL

Yarım altın: 9.875 TL

Has altın: 3.017 TL

Tam altın: 19.680 TL

Gremse altın: 49.082 TL

Not: Haberimizdeki bilgilerde herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır.