Altın haftaya kayıpla başladı

Geçtiğimiz haftayı karışık seyirde geçiren altın fiyatları yeni haftada satıcılı seyir sergiliyor.

Altının onsu geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 2.529 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Cuma gününü 2.484 - 2.529 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2.496 dolar seviyesinde geride bıraktı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde sabah 08.50’de 2.488 seviyesinde aşağı yönlü eğilimler sergiliyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurundaki yatay seyir ve ons altındaki satıcılı seyrin etkisiyle aşağı yönlü eğilim sergiliyor.

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir sergileyen gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2.712 – 2.762 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2.725 seviyesinde kapattı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise aynı saat diliminde 2.714 seviyesinde aşağı yönlü sert eğilimler sergiliyor.

MAKRO EOKONOMİKL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde olduğu gibi emtialar tarafında da etkili oluyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Tarım dışı istihdam verisi 142 bin ile beklentilerin altında kaldı. Bu verinin beklentinin altında kalması dolar tarafını zayıflattı. Dolarda görülen zayıflama, altın fiyatlarını yükseltti.

Altın fiyatları Cuma günü sert yükselişler yaşadıktan sonra gün içinde yeniden kazançlarını silerek satıcılı seyir sergiledi.

Bu hafta ise ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecekken, Euro Bölgesi2nde ise merkez Bankası faiz kararı toplantısı yakından izlenecek.

4 SAATLİK ONS ALTIN GRAFİĞİ

4 SAATLİK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

BU AHBERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.