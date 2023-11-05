Altın Kafes konusu nedir? Altın Kafes ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün rol aldığı Altın Kafes dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Altın Kafes dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Altın Kafes konusu nedir? Altın Kafes ne zaman başlıyor?

KAYNAK: Haber Merkezi
Altın Kafes konusu nedir? Altın Kafes ne zaman başlıyor?

Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün başrollerinde yer aldığı Altın Kafes dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Altın Kafes’in ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Altın Kafes konusu nedir? Altın Kafes ne zaman başlıyor?

ALTIN KAFES DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir suikastle başlayacak olan dizi, ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahttı Onur ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini işleyecek.

Altın Kafes dizisi ATV'de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Onur ile Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Rahşan Çiğdem İnan kaleme aldı.

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ALTIN KAFES DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Altın Kafes dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi.

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ALTIN KAFES DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Altın kafes dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

Aytaç Şaşmaz (Onur),

Şifa Nur Gül (Zeynep)

Ebru Cündübeyoğlu (Nalan),

Hayal Köseoğlu (Ahu),

Hilmi Cem İntepe (Cihan),

Murat Kılıç (Ayhan),

Kaan Turgut (Kenan),

Sümeyra Koç (Alara),

Eda Nur Gülbudak (Berna),

Buse Orcan (Şeniz),

Gurur Çiçekoğlu (Hikmet),

Cansu Mumcu (Şule),

Ali Kayra Kul (Kaan),

Aksel Yılmaz (Alper),

Sacide Taşaner (Zümrüt)

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