Altın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor

Altın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor
Nilay Abdal

Altın haftanın son işlem gününde toparlanma denelerinde bulunuyor.

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Altın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor 1

Geçtiğimiz günlerde karışık seyir sergileyen altın fiyatları, yeni günde karışık seyrine mola vererek toparlanmaya çalışıyor.

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Altın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor 2

Dünü 2.295 – 2.326 dolar bandı aralığında geçiren ons altın, günü 2.304 dolar seviyesinde tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise 08.55’te 2,309 dolar seviyesinde toparlanmaya çalışıyor.

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Altın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor 3

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki hafif yükseliş ve ons altında ki toparlanmanın etkisiyle, toparlanma ataklarında bulunuyor.

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Altın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor 4

Dünü 2.382 – 2.411 TL aralığında geçiren ons altın, günü 2.398 TL seviyesinde tamamladı. Haftanı son işlem gününde ise 09.00’da 2.415 TL’de bulunuyor.

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Altın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor 5

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalar yoğun bir veri haftasını8 geride bırakmaya doğru hazırlanıyor. Yoğun geçen hafta geride kalırken, dolar endeksi ve emtialar tarafında yüksek hareketlilik yaşanıyor.

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Altın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor 6

Bu hafta ABD tarafında FED faiz kararı, enflasyon rakamları ve üretici fiyat endeksi verileri takip edildi. FED faizleri 23 yılın zirvesi olan yüzde 5,50 aralığında sabit bıraktı.

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Altın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor 7

Enflasyon ise yıllık bazda yüzde 3,3 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,0 oldu.

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Altın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor 8

Hafta kapanırken ise ABD tarafında FED toplantı tutanakları yakından izlenecekken, yurtiçi tarafta ise yıl sonu enflasyon tahmini verisi takip edilecek.

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