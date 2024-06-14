Altın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde karışık seyir sergileyen altın fiyatları, yeni günde karışık seyrine mola vererek toparlanmaya çalışıyor.
Dünü 2.295 – 2.326 dolar bandı aralığında geçiren ons altın, günü 2.304 dolar seviyesinde tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise 08.55’te 2,309 dolar seviyesinde toparlanmaya çalışıyor.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Gram altın, dolar/TL kurundaki hafif yükseliş ve ons altında ki toparlanmanın etkisiyle, toparlanma ataklarında bulunuyor.
Dünü 2.382 – 2.411 TL aralığında geçiren ons altın, günü 2.398 TL seviyesinde tamamladı. Haftanı son işlem gününde ise 09.00’da 2.415 TL’de bulunuyor.
MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER
Küresel piyasalar yoğun bir veri haftasını8 geride bırakmaya doğru hazırlanıyor. Yoğun geçen hafta geride kalırken, dolar endeksi ve emtialar tarafında yüksek hareketlilik yaşanıyor.
Bu hafta ABD tarafında FED faiz kararı, enflasyon rakamları ve üretici fiyat endeksi verileri takip edildi. FED faizleri 23 yılın zirvesi olan yüzde 5,50 aralığında sabit bıraktı.
Enflasyon ise yıllık bazda yüzde 3,3 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,0 oldu.
Hafta kapanırken ise ABD tarafında FED toplantı tutanakları yakından izlenecekken, yurtiçi tarafta ise yıl sonu enflasyon tahmini verisi takip edilecek.