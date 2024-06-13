Altına FED etkisi

Büşra Kapan
Altına FED etkisi

Altın kritik verilerin ardından yeni günde karışık seyir sergiliyor.

Dün yoğun geçen gündemin ardından altın piyasalarında karışık seyir devam ediyor.

Dünü 2.309 – 2.341 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2.311 seviyesinde tamamladı. 20 Mayıs2tan itibaren kayıplar veren ons altın, yeni haftada ise karışık bir seyir sergiliyor.

onsgrafik.jpgOns altın yeni günde 08.10’da 2.310 dolar seviyesinden aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, ons altında görülen karışık seyir ve dolar/TL kurundaki sakin seyrin etkisiyle dalgalı bir sergiliyor. Dünü 2.390 – 2.432 TL aralığında geçiren gram altın günü 2,412 TL’den tamamladı.

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Ons altın ve dolar kurundan etkilenerek fiyatlanan gram altın, haziran ayına negatif başlangıç yaptı.

20 Mayıs itibariyle, kazançlarını silerek kayıplar veren gram altın, bu kayıplarını yeni günde de sürdürdü. 2,537 TL bandından kazançlarını silen gram altın, 2.373 TL’ye kadar geriledi.

altinresim23.jpgKÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, piyasalar üzerinde etkili oluyor. Kritik verilerin açıklandığı dünde piyasalarda dalgalı bir seyir hakim oldu. Dün piyasalar ABD’de açıklanan enflasyon rakamları ve FED faiz kararına odaklandı.

Enflasyon yıllık bazda yüzde 3,3 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,0 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 3,4 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklandı.

fed-yenicag.jpgAkşam ise tüm piyasanın gözü kulağı FED faiz kararındaydı. FED beklentiler dahilinde faizlerde değişikliğe gitmeyerek, faizleri yüzde 5,50 seviyesinde 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit bıraktı.

Merkez Bankası, enflasyon tahminlerini de revize etti. 2024 için enflasyon tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya, 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkardı, 2026 için ise yüzde 2 seviyesinde sabit tutuldu.

powell-yenicag.jpgKararın ardından konuşma yapan FED Başkanı Powell, enflasyonun son aylarda yıl başına oranla yavaşlasa da hala çok yüksek olduğunu ve sıkı para politikası duruşuna devam ettiklerini ifade etti.

Powell, ekonomik görünümün hala belirsiz olduğunu söyleyerek, enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduklarını ve yüzde 2’lik hedefe ulaşmak için biraz daha beklemeleri gerektiğini söyledi.

Bugün ise yine ABD tarafında üretici fiyat endeksi verisi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek. Gelecek olan verilerin piyasalar üzerinde etkili olması beklenebilir.

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