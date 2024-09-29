Altın Koza coşkulu, filmler tartışmalı! Mehmet Faraç yazdı...

Haber: Mehmet FARAÇ

Onursal Başkanlığını Zeydan Karalar'ın, Yürütme Kurulu başkanlığını ise ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın yaptığı festivalde, Altın Koza yöneticileri Hüseyin Orhan, İsmail Timuçin, Nebil Özgentürk, Gökhan Mutluay ve Mahmut Göğebakan etkinliklerin sorunsuz geçmesi için büyük çaba harcadı...

İlki 1969 yılında gerçekleştirilen ve Metin Erksan'a "Kuyu" filmi ile en iyi yönetmen ve en iyi film dallarında ödül kazandıran festivalde, Fatma Girik "Ezo gelin" ile en iyi kadın oyuncu, Yılmaz Güney "Seyithan" ile en iyi erkek oyuncu olarak, Altın Koza'nın ilk ödüllerine sahip olmuşlardı...

1980 askeri darbesinde yaşanan ekonomik sebepler sinemayı zor durumda bırakırken, 1992'de özel televizyon kanallarına gösterim haklarının verilmesi sinemaya desteğin yolunu açınca, Altın Koza Festivali de hareket alanı bulmuştu...

1990'lı yıllara geldiğinde Adana Belediyesi Türk sinemasını desteklemek adına 19 yıl ara verilen festivali yeniden başlatmıştı...

İşte "Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali" o gün bugündür hem Adana'nın sosyoekonomik yaşamına, hem de kente bir kültürel canlılık getirmesinin yanı sıra Türk sinemasının desteklenmesinde de önemli bir alan haline geldi...

Festivalin hem Türk sinemasının gelişimi, hem de sanat dünyasına yüzlerce değer kazandıran Adana için gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar şunları söyledi;

"Ülkemizde sinema deyince akıllara Yeşilçam'ın ardından Adana gelir. Kültürleri birbirine yaklaştıran, insanların birbirlerini anlamasına olanak sağlayan en önemli platformlardan birisi kuşkusuz sinemanın büyülü perdesidir.

Zengin bir kültür birikimine sahip olan Adana, kendi tüm değerlerini dünyadaki tüm değerlerle birlikte özümseyebilmiş ve bu sentezi dünya dili olan sinemada anlatabilmiş ender şehirlerden biridir."

Karalar, kente Yılmaz Güney Müzesi kazandırmak istediklerini de ifade etti.

Bu yıl 23 - 29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festival emek ödüllerinin dağıtılması töreni ile başladı.

Bu yılki emek ödülleri yönetmen Muzaffer

Hiçdurmaz, oyuncu Güler Ökten ile seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'e verildi.

Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'ye ise Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.

Törende Altın Koza Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ile Zeydan Karalar birer konuşma yaptı. Hem Samancılar hem de Karalar, festivalin bu yılki temasının şiddete karşı durmak olduğunu belirterek, özellikle Narin üzerinden çocuk cinayetlerine de tepki gösterdiler.

FİLMLER, ÖDÜLLER...

Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl sadece 11 ulusal uzun metraj film yarışmadı...

Belgesel film yarışmasında 8, öğrenci filmleri yarışmasında 6, kısa filmde 5, uluslararası kısa film yarışmasında 20 film Altın Koza'yı almak için yarıştı...

Festivalde bu yıl dünya sinemasından özel seçkiler de gösterime sunuldu...

Festivalde filmlerin yanısıra, belgesel gösterimleri, açık oturumlar yapıldı... Çukurova Altın Koza Akademisi'nde ise dijital platformlar ve sinema, Türk sinemasında kadın görüntü yönetmenliği, kurgu atölyesi, belgesel üretimi, eko sinema ve Türk sinemasında yapımcılık da tartışıldı...

Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Muzaffer İzgü gibi edebiyat ustalarının doğduğu topraklara saygı duruşunda bulunmak ve Türk edebiyatının güçlü eserlerini perdeye taşımayı teşvik etmek amacıyla Altın Koza'da bu yıl "edebiyat uyarlaması uzun metraj senaryo yarışması" da düzenlendi. Yarışmaya 53 proje başvurdu, 7 senaryo finalist olarak belirlendi.

Demet Akbağ ve Uğur Polat'a onur ödüllerinin verildiği festival kapsamında, yazlık sinemalarda ücretsiz film gösterileri de yapıldı. Bu yıl da onlarca filmi on binlerce Adanalı izledi, salonlarda ve açık hava sinemalarında uzun kuyruklar oluştu...

Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki jüride Mehmet Aslantuğ Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kaya, Ayris Alptekin ve Müge Turan ulusal uzun metraj yarışmasındaki 11 filmi değerlendirdi...

Cumartesi akşamı yapılan ödül töreninde en iyi film ödülünü Murat Fıratoğlu’nun yönettiği "Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri" kazandı...

"Ölü Mevsim" filminden Erdem Şenocak ve "Gecenin Kıyısı" filminden Ahmet Rıfat Şungar, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise "Ölü Mevsim" filmindeki rolleriyle Funda Eryiğit ve Ece Yaşar arasında paylaşıldı...

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü "Ölü Mevsim" filmiyle Nesrin Uçarlar, Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü ise yine "Ölü Mevsim" filmiyle Serkan Ercan kazandı.

Festivalde En İyi Yönetmen Ödülü'nü "Hiçbir Şey Yerinde Değil" filmiyle Burak Çevik aldı.

SİNEMANIN KISIRLIĞI...

Türk sinemasını öne çıkarmak ve desteklemek adıyla Türkiye'nin farklı kentlerinde yapılan festivallerde olduğu gibi, Adana Altın Koza Film Festivali şehre sosyo kültürel açıdan canlılık getirse de, festivalde yarışan filmlerin bazıları hem konuları, hem de anlatım teknikleri açısından çoğu izleyiciyi sıktı...

Bahçelievler Katliamı'nı anlatan "Hiçbir Şey Yerinde Değil" filmi hem dönemin tanıklarının tartışmalı geçmişi, hem de olayın anlatımı açısından tepki çekti. Tek mekanda geçen film bir tiyatro gösterisi olmaktan da ileri gidemedi.

İki subay kardeşin çatışmasını 15 Temmuz darbe girişiminin gölgesinde anlatan "Gecenin Kıyısı" da festivalin tartışmalı filmlerindendi..

"Su Yüzü" adlı yapım ise yazlık tv dizisi olmaktan kurtulamamıştı...

Nuri Bilge Ceylan'ın ağır aksak, temposuz yürüyen sinema anlayışını taklit eden filmlerin bir kez daha öne çıkmaya çalıştığı festivalde, sinemanın içinde bulunduğu konu, anlatım ve senaryo çıkmazı çoğu filmde kendini iyice belli etti. Adeta kendi sinemalarını yaratmaya çalışan genç yönetmenlerin film üretiminde nasıl bocaladıkları da seyircinin dikkatinden kaçmadı...

Dijitalleşen dünya, sinemanın o ezeli coşkusu ve heyecanını yaralasa da, farklı-sarsıcı senaryolarla etkileyici anlatım teknikleri elbette 7.Sanat'ın evrensel kuralları içerisinde, yeni ürünlerle yerini bulacaktır...

Yarışma filmlerininin çoğu izleyiciyi pek heyecanlandırmasa da; sinema salonlarının dolması ve Türkiye'deki iki büyük festivalden biri olan Altın Koza'nın organizasyon açısından başarılı geçmesi, sinemanın geleceğine olan umudu, beklentiyi ve heyecanı dorukta tutmayı başardı...