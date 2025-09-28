Altın Koza'da ödül yağmuru! Zeydan Karalar Silivri'den mesaj gönderdi...

Mehmet Faraç yazdı...

22- 28 Eylül tarihleri arasında yapılan festivalde sinema severler salonlara akın etti, bazı gösterimlerde izdiham yaşandı.

Sadece Adana değil, Çukurova bölgesinden binlerce yurttaş sinemaları doldurdu, yerli ve yabancı filmleri seyretti, sanatçılarla tanıştı, panel ve söyleşileri izledi...

Çocukların da büyük ilgi gösterdiği festival deprem bölgesindeki film gösterileri ile de büyük ilgi çekti...

İlçelerde ve Adana merkezindeki çeşitli mahallelerdeki film gösterimlerine Adanalılar büyük ilgi gösterdi...

Yeşilçam'a emek veren sinemacıların da anıldığı törenlerin yanı sıra film atölyeleri geleceğin sinemacılarına yol gösterdi.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde çok sayıda yapımın yarıştığı festivalde, yılın öne çıkan filmler ve sinemacılar ödüllerine kavuştu...

Pelin Esmer’in yazıp yönettiği "O da Bir Şey mi" tam sekiz ödülle damgasını vurdu.

KARALAR'DAN MESAJ...

Ödül töreni, CHP'li Başkan Zeydan Karalar’ın tutuklu olduğu Silivri’den gönderdiği mesajla başladı.

Zeydan Karalar mesajında şunları söyledi:

“Bugün düşünsel yaşamın da zorlandığı bir dönemdeyiz. Oysa bizler bir filozofun ‘düşünüyorum öyleyse varım’ sözüyle büyüdük. Düşünmek, düşündüğünü ifade edebilmek, eleştiri yapabilmek, insan olmanın en temel haklarından biridir. Üzülerek söylemeliyim ki günümüzde bu haklar adeta suç gibi görülmeye başlandı. İnsanlar artık en masum eleştirilerini bile dile getirirken defalarca düşünmek zorunda kalıyor. Bu durum sanatı ve sanatçıyı da özgürlüğünden alıkoyuyor. Oysa sanatçının özgür hissetmediği bir ortamda üretimden söz edilemez. Sanatçı üretirken, kendini ifade ederken özgür olmalı ki yaratıcılığına gölge düşmesin. Bugün sanat yapmak, sinema üretmek, eser ortaya koymak hiç olmadığı kadar zor. Buna rağmen, tüm güçlüklere rağmen mesleklerini onurla sürdüren sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Tam da bu nedenle Türk Sineması’na ve sanatçılarımıza destek olmak için her yıl artan bir heyecanla Altın Koza Film Festivali’ni düzenliyoruz. Türkiye’nin bir markası haline gelen bu festivali her yıl daha ileriye taşıyoruz. Bu yıl aranızda fiziken bulunamasam da biliniz ki kalbim ve ruhumla yanınızdayım."

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı oyuncu Menderes Samancılar da, Altın Koza'nın sinema, sanatçılar ve Adana açısından önemine dikkat çekti.

ÖDÜL YAĞMURU

En iyi film ödülü için yarışan yapımların büyük bölümü ağır aksak ve buhranlı anlatımlarıyla her festivalde olduğu gibi yine sinema seyircisini sıkarken, son yıllarda Türk Sinemasını adeta cendereye alan sözde "sanat filmi" adı altındaki yapımların seyirci değil, ödül odaklı stratejileri hem seyircilerin, hem de sektör temsilcilerinin eleştirilerini aldı...

Bu durum sinemanın oyuncu- senaryo- yönetmen ve konu açısından kısır bir süreçte sıkıştığı şeklinde de yorumlandı... Valhasıl Altın Koza'da yarışan filmlere bakıldığında anlaşılır bir sinema, seyircinin en önemli beklentisiydi...

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüller şöyle dağıtıldı:

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü (1.750.000 TL): O Da Bir Şey Mi (Pelin Esmer)

Yılmaz Güney Ödülü (300.000 TL): Ev (Orhan Eskiköy)

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü (150.000 TL): Gündüz Apollon Gece Athena (Emine Yıldırım)

Adana İzleyici Ödülü (150.000 TL): O Da Bir Şey Mi (Pelin Esmer)

En İyi Yönetmen Ödülü (300.000 TL): Pelin Esmer (O Da Bir Şey Mi)

En İyi Senaryo Ödülü (150.000 TL): Özkan Çelik, Cem Zeynel Kılıç (Perde)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (100.000 TL): Bige Önal (Buradayım, İyiyim), Tülin Özen (Perde)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (100.000 TL): Nazmi Kırık (Uçan Köfteci)

En İyi Müzik Ödülü (50.000 TL): Barış Diri (Gündüz Apollon Gece Athena)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü (100.000 TL): Barbu Balasoiu (O Da Bir Şey Mi)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü (100.000 TL): Elif Taşçıoğlu (O Da Bir Şey Mi)

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü (100.000 TL): Erhan Örs (Ev)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (50.000 TL): Aslı Işık (Uçan Köfteci), Duygu Karaca (Perde)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (50.000 TL): Bedir Bedir (Perde)

Türkan Şoray Umut veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Merve Asya Özgür (O da Bir Şey mi)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Mazlum Sümer (Cinema Jazireh)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: O Da Bir Şey Mi (Pelin Esmer)

Film Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Pelin Esmer (O Da Bir Şey Mi)

Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması

En İyi Senaryo Ödülü (150.000 TL): Kesik Baş - Pınar Arıkan (Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından)

Jüri Özel Ödülü (75.000 TL): Selvi - Orhan Eskiköy (Aynı adlı kendi öyküsünden)

BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Belgesel Ödülü (300.000 TL): Eskisi Gibi (Sibel Karakurt)

Jüri Özel Ödülü (100.000 TL): Kardeş Türküler ile 30 Yıl (Ayşe Çetinbaş, Çayan Demirel)

Mansiyon Ödülü: Döngü (Bulut Renas Kaçan)

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü (100.000 TL): Happiness (Fırat Yücel, Türkiye)

Jüri Özel Ödülü (50.000 TL): Qaher (Nada Khalifa, Filistin)

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü (75.000.TL): Alis (Beril Tan)

Jüri Özel Ödülü: İnziva (Saim Güveloğlu)

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

En İyi Belgesel Film (50.000 TL): Rengê Kevîr (Tuğba Yaşar)

En İyi Canlandırma Film (50.000 TL): Aile Yemeği (Tuğçe Sönmez)

En İyi Deneysel Film (50.000 TL): Mars (Atahan Yaman)

En İyi Kurmaca Film (50.000 TL): Nepenthe (Meltem Naz Salduz, Uğur Yıldırım)

Taff Pictures ve Fono Film Post-Prodüksiyon Ödülü: Aslında Herkes (Emre Cef Kamhi)

Altın Koza’da seyirci izdihamı vardı

32'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

Altın Koza Film Festivali başladı... Adana'da sinema zamanı...