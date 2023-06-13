Altın piyasaların alını üstüne getirdi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. 1498'i gören gram altının fiyatı saat 11:21 itibarıyla 1.493 lira seviyesinde işlem görüyor.

Son olarak 3 gün önce 1488 lira seviyesini görerek rekor kıran altının gram fiyatı, bugün güne yükselişle başlamasının ardından bir önceki kapanışın üzerinde hızlı bir tırmanışa geçerek 1.498 lirayı gördü.

Altın fiyatları saat 11:21 itibarıyla şu şekilde:

ALTIN (TL/GR)

Alış: 1.493,44

Satış: 1.493,66

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 1.362,69

Satış: 1.377,66

ALTIN (ONS)

Alış: 1.962,47

Satış: 1.962,79

ALTIN ($/KG)

Alış: 62.763,00

Satış: 62.772,00

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 9.619,00

Satış: 9.816,00

YARIM ALTIN

Alış: 4.855,00

Satış: 4.931,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.427,00

Satış: 2.469,00

REŞAT ALTINI

Alış: 9.651,47

Satış: 9.848,95

KULPLU REŞAT ALTINI

Alış: 9.653,69

Satış: 9.851,20

22 AYAR ALTIN TL/GR

Alış: 1.361,43

Satış: 1.444,49

18 AYAR ALTIN TL/GR

Alış: 1.090,21

Satış: 1.090,37

14 AYAR ALTIN TL/GR

Alış: 829,03

Satış: 990,07

KAPALİCARSİ ZİYNET 2.5

Alış: 23.889,36

Satış: 24.287,54

KAPALI ÇARŞI BEŞLİ ALTIN

Alış: 48.375,95

Satış: 49.352,75

GREMSE ALTIN

Alış: 23.889,36

Satış: 24.452,05

ATA ALTIN

Alış: 9.854,36

Satış: 10.109,84

TAM ALTIN

Alış: 9.555,74

Satış: 9.750,91

KÜLÇE ALTIN ($)

Alış: 62.950,00

Satış: 63.000,00