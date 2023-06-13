Altın piyasaların alını üstüne getirdi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. 1498'i gören gram altının fiyatı saat 11:21 itibarıyla 1.493 lira seviyesinde işlem görüyor.
Son olarak 3 gün önce 1488 lira seviyesini görerek rekor kıran altının gram fiyatı, bugün güne yükselişle başlamasının ardından bir önceki kapanışın üzerinde hızlı bir tırmanışa geçerek 1.498 lirayı gördü.
Altın fiyatları saat 11:21 itibarıyla şu şekilde:
ALTIN (TL/GR)
Alış: 1.493,44
Satış: 1.493,66
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 1.362,69
Satış: 1.377,66
ALTIN (ONS)
Alış: 1.962,47
Satış: 1.962,79
ALTIN ($/KG)
Alış: 62.763,00
Satış: 62.772,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 9.619,00
Satış: 9.816,00
YARIM ALTIN
Alış: 4.855,00
Satış: 4.931,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 2.427,00
Satış: 2.469,00
REŞAT ALTINI
Alış: 9.651,47
Satış: 9.848,95
KULPLU REŞAT ALTINI
Alış: 9.653,69
Satış: 9.851,20
22 AYAR ALTIN TL/GR
Alış: 1.361,43
Satış: 1.444,49
18 AYAR ALTIN TL/GR
Alış: 1.090,21
Satış: 1.090,37
14 AYAR ALTIN TL/GR
Alış: 829,03
Satış: 990,07
KAPALİCARSİ ZİYNET 2.5
Alış: 23.889,36
Satış: 24.287,54
KAPALI ÇARŞI BEŞLİ ALTIN
Alış: 48.375,95
Satış: 49.352,75
GREMSE ALTIN
Alış: 23.889,36
Satış: 24.452,05
ATA ALTIN
Alış: 9.854,36
Satış: 10.109,84
TAM ALTIN
Alış: 9.555,74
Satış: 9.750,91
KÜLÇE ALTIN ($)
Alış: 62.950,00
Satış: 63.000,00