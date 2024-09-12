Piyasaların Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'den gelen ÜFE verilerinin açıklanmasının ardından altın tarihi rekor kırdı.

Güne 2 bin 511 dolardan başlayan ons altın saat 15.30’dan sonra 2 bin 522 dolar seviyelerinde gezinirken Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) açıklanmasından sonra yeni rekor seviye olan 2 bin 551 dolar seviyesini gördü.

ALTIN REKOR KIRDI

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının 1 kilosu 2 milyon 795 bin lira seviyesine çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 724 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 797 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda önceki kapanışa göre değişmeyerek 2 milyon 795 bin lira oldu.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 455 milyon 999 bin 307,60 lira, işlem miktarı ise 524,26 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 464 milyon 589 bin 891,16 lira seviyesini gördü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, AgaBullion Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak güncellendi.

Bugünkü işlemlere ilişkin gelen veriler ise şu şekilde,

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 2.795.000,00 2.500,00

En Düşük 2.724.000,00 2.496,38

En Yüksek 2.797.900,00 2.568,00

Kapanış 2.795.000,00 2.520,00

Ağırlıklı Ortalama 2.784.555,75 2.542,37

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.455.999.307,60

Toplam İşlem Miktarı (Kg)524,26

Toplam İşlem Adedi 30