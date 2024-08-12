Altın yeniden harekete geçti

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle sert kayıplar veren altın fiyatları hafta içinde bu kayıplarını bir miktar dizginledi. 5 Ağustos tarihinde 2,459 dolar seviyesinden sert kayıp veren altın 2364 dolar seviyesine kadar geriledi.

Haftanın son işlem gününü ise 2.430 dolar seviyesinde geride bırak ons altın, bugün sabah 08.55’te 2.432 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki ve ons altındaki sakin seyrin etkisiyle yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor.

5 Ağustos tarihinde 2.630 lira seviyesinde olan gram altın, küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle, 2.537 lira seviyesine kadar geriledi.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü ise 2.627 liradan kapatan gram altın bugün aynı saat diliminde 2.628 seviyesine yükselişine devam ediyor.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

Dolar endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde yata bir seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz hafta ABD tarafında yaşanan gelişmeler piyasaları talan etti dolar endeksi de bu durumdan etkilendi.

4 Ağustos’ta 104.096 seviyesinden sert düşüş gerçekleştiren dolar endeksi, 102,150 seviyesine kadar geriledi.

Yeni haftanın ilk işlem gününde aynı saat diliminde 103,172 seviyesinde bulunuyor.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişesi piyasalarda sert satışları beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz hafta ABD’de istihdam rakamlarındaki belirsizlik, resesyon endişelerini yeniden körükledi. Ancak hafta içinde bu sert kayıplar bir miktar dizginlendi.

Bu hafta ise ABD tarafında enflasyon ramakları takip edilecek. Gelecek olan veri Fed’in gelecek dönemde alacağı kararı etkileyebilir. Hafta içinde veri etkisiyle karışıklık yaşanabilir.

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