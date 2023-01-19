Altıncı kattan düştü Müslüman oldu

Kayseri'de yaşayan, Gürcistan vatandaşı Irma Shakıashvılı, ihtida töreniyle Müslüman oldu. 'Lale' adını alan Shakıashvılı, "6'ncı kattan düştüm. Doktorlar yaşamamın mucize olduğunu söyledi. Ben de 'Müslüman olacağım' diye Allah'a söz verdim" dedi.

Kentte yaşayan ve Müslüman olmak istediğini belirterek, Kayseri Müftülüğü'ne başvuran Gürcistanlı Irma Shakıashvılı için ihtida töreni düzenlendi. Müftü yardımcıları Yaşar Bolat ve Dursun Sarı, Hacı Aliye Tarman Kur'an Kursu yöneticisi Fatma Çapraz, Kur'an kursu öğreticisi Esra Erdoğan ile Irma Shakıashvılı ve arkadaşları törene katıldı.

İl Müftü Yardımcısı Dursun Sarı, Shakıashvılı'ye İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgiler vererek, "İslam dinini tercih eden hanımefendiyi tebrik ediyorum. Araştırarak ve öğrenerek Müslüman olmaya karar vermiş. Rabb'im iman ve teslimiyetini kabul etsin" dedi.

Şahitler huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Irma Shakıashvılı, 'Lale' ismini aldı. Shakıashvılı, "6'ncı kattan düşerek büyük bir kaza atlattım. Hastanede doktorlar yaşamamın mucize olduğunu söyledi. Ben de 'Hastaneden çıkınca Müslüman olacağım' diye Allah'a söz verdim. Kısmet bugüneymiş. Elhamdülillah, Müslüman oldum" diye konuştu.