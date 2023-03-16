Altın’da 22 Mart tarihine dikkat. Altını olanlar ellerini ovuşturmaya başladı bile

Piyasalar, Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın ani başarısızlıklarını kontrol altına almak için harekete geçen ABD düzenleyicilerinin etkisini sindirmekle meşgulken, altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Ancak daha da önemlisi, altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım beklentilerinin yeniden fiyatlandırılması ile yön buluyor.

22 MART TARİHİNE DİKKAT

Bu yönde 22 Mart’ta gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısı için tahminler de netleşiyor. Geçtiğimiz hafta başında ABD Merkez Bankası Fed’den 50 baz puanlık faiz artışı bekleyen piyasalar, SVB Financial Group'un (SIVB) iflasının ardından bu beklentiyi hızlıca masadan kaldırdı. Fiyatlama 25 baz puanlık faiz artışı yapılması ya da hiç faiz artışı yapılmaması şeklinde eşit oranda olurken ABD enflasyon verisi sonrası 25 baz puan olasılığında artış görüldü. Piyasalar, Ocak’ta artan manşet enflasyon ve Şubat’ta artan çekirdek enflasyon nedeniyle Fed’in 22 Mart’ta gerçekleşecek toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı yapmasına yüzde 84 oranında olasılık veriyor.

3000 DOLARA ÇIKMASI İHTİMALİ VAR

Altının yeni rekor zirvelerini görmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Bloomberg Intelligence kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, Fed’in sıkılaşma politikasını bir kenara bırakarak gevşemeye geçiş sinyali vermesinin ardından altın fiyatlarının 3.000 dolara yükselme ihtimalinin olabileceğini dile getirdi. Uzman isim, “Bu ralli, parlak metali yaklaşık 2.060 dolar gibi yeni bir zirveye çıkardı. Altının 3.000 dolara çıkması için koşullar yeterli görünüyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.