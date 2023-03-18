Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu

Altın gram fiyatı haftanın son işlem gününde tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram altın saat 00.30 itibariyle bin 215 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın bin 988 lira seviyesinden alıcı buluyor. Çeyrek altın, perşembe gününü bin 917 liradan tamamlamıştı.

Yarım altın 3 bin 991 liradan satılıyor. Yarım altın, haftanın dördüncü gününü 3 bin 835 lira seviyesinde noktalamıştı.

Cumhuriyet altını ise 7 bin 958 TL'den fiyatlanıyor. Cumhuriyet altının önceki kapanışı 7 bin 646 TL seviyesiydi.

GÖZLER FED KARARINA ÇEVRİLDİ

Analistlere göre, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.