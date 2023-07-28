Altında Fed etkisi. Yükseliş son günde de devam ediyor

FED, Temmuz ayında piyasa beklentilerine uygun şekilde politika faizini 0,25 puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan 5,25-5,50 aralığına yükseltti.

Kararın ardından açıklama yapan Fed Başkanı Powell, verilere bağlı olarak karar vereceklerini ve eylülde yeni bir faiz artışı ihtimalinin mümkün olduğunu ifade etti.

Powell’ın bu sözleri doların küresel piyasalarda değer kaybetmesine neden oldu. Doların zayıflamasıyla birlikte "güvenli liman" olarak görülen altın fiyatları da yükselişe geçti. Yükselişle ons altın fiyatı 1982 dolara kadar çıktı. Şu anda ons altın 1949 dolardan işlem görüyor.

Altının ons birimindeki yükseliş diğer altın birimlerine de etki etti. Gram altın (spot) dünkü fiyatına göre 8 lira değer kazanarak 1692 liraya kadar çıktı ve şu anda 1688 liradan alıcı buluyor.

Öte yandan dün 2754 liradan satılan çeyrek altın gün içinde 2767 liraya, yüzde 0,45 artış yaşayan yarım altın 5534 liraya, 10984 lira olan cumhuriyet altını ise 11032 liraya kadar çıktı.