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Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı

Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2023'e keskin bir giriş yapan altın hakkında öngörülerde bulundu.

Galeri Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:25
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Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı

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Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı

"Döviz konusunda sterlin çok daha makul gözükmekte. Bana kalırsa dolar da kalmanın şu an için pek bir mantığı yok."

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Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı

Altın, 2022 yılında yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Küresel piyasalardaki yüksek enflasyona karşın FED ve Avrupa Merkez Bankası olmak üzere birçok ülke sıkı para politikalarına yöneldi.

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Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı

Yapılan faiz artırımları altını baskılarken, Türkiye'deki yatırımcılar ise yalnızca kur farkı sebebiyle altında artış görebildi.

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Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı

Ancak geçtiğimiz yılın aksine birçok yatırımcı 2023'ün altının yılı olacağını iddia ediyor.

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Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı

DOLARDA KALMAK AKILLICA DEĞİLMemiş, birikimini dolarda tutan yatırımcılara da seslendi.

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Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı

"1130 lira bandını kırdı ancak benim beklentim mart sonu nisan başı gibi 1500 liraları görmesi. Altının akıbeti muhtemelen mayıs ayında yapılacak seçimlerden sonra belli olacak ancak o tarihe kadar 1500 liraları bulması çok mümkün gözüküyor."

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Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı

2023 için FED'in elini belli ettiğini ve hamlelerinin tahmin edilebilir olduğunu hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı

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Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı

GRAM ALTIN 1500 LİRAYI GÖRECEKİslam Memiş, gram altının 2023'e iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi

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