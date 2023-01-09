Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı

"Döviz konusunda sterlin çok daha makul gözükmekte. Bana kalırsa dolar da kalmanın şu an için pek bir mantığı yok."
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Altın, 2022 yılında yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Küresel piyasalardaki yüksek enflasyona karşın FED ve Avrupa Merkez Bankası olmak üzere birçok ülke sıkı para politikalarına yöneldi.
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Yapılan faiz artırımları altını baskılarken, Türkiye'deki yatırımcılar ise yalnızca kur farkı sebebiyle altında artış görebildi.
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Ancak geçtiğimiz yılın aksine birçok yatırımcı 2023'ün altının yılı olacağını iddia ediyor.
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DOLARDA KALMAK AKILLICA DEĞİLMemiş, birikimini dolarda tutan yatırımcılara da seslendi.
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"1130 lira bandını kırdı ancak benim beklentim mart sonu nisan başı gibi 1500 liraları görmesi. Altının akıbeti muhtemelen mayıs ayında yapılacak seçimlerden sonra belli olacak ancak o tarihe kadar 1500 liraları bulması çok mümkün gözüküyor."
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2023 için FED'in elini belli ettiğini ve hamlelerinin tahmin edilebilir olduğunu hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı
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GRAM ALTIN 1500 LİRAYI GÖRECEKİslam Memiş, gram altının 2023'e iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi