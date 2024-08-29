Altında kritik gün

Ons altın hafta başından beri karışık bir seyir sergiledi. Haftaya 2.509 dolardan başlayan ons altın hafta içinde en düşük, 2.493 dolar seviyesini görürken, en yüksek 2.529 dolar seviyesini gördü.

Dünü 2.493 – 2.529 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2.503 dolardan kapattı. Yeni günde ise sabah 08.38’de 2.517 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın yeni günde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Dolar kurunda görülen karışık seyir ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altında yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz gün dolar kurunda görülen sert yükselişin etkisiyle resmi rakamlarda 2.789 liraya kadar yükseldi.

Dünü 2.740 – 2.789 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2.38 liradan geride bıraktı. Yeni günde sabah seansında aynı saat diliminde 2.757 lirada yukarı yönlü hareketleniyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı’daki altın fiyatlarındaki makas açıldı. Yaklaşık 2 haftadır makasın git gide açıldığı günlerde yatırımcılar şaşkınlık içinde fiyatları yakından takip ediyor.

Gram altın Kapalıçarşı’da sabah seansında 2.836 lirada bulunuyor. Resmi rakamlarda ise 2.757 lirada. Aradaki fark 79 liraya kadar yükseldi.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oldu. Bugün ABD tarafında büyüme rakamları ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri takip edilecek.

Gelecek olan haberler dolar tarafını etkilerken, dolarda görülecek hareketlenmeler altın tarafında da hareketlilik oluşturabilir.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

4 SAATLİK ONS ALTIN GRAFİĞİ

4 SAATLİK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

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