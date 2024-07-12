Altında rota yukarı

Dün küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yükseliş yaşayan altın fiyatları bu seyrini yeni güne taşıyor.
Dünü 2.372 – 2.424 dolar seviyesinde geçiren ons altın, günü 2.418 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise 08.55’te 2.407 seviyesinde yükselişini korumaya çalışıyor.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Gram altın, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Rekora doyamayan gram altın, dolar kurundaki yükseliş ve ons altındaki yükselişin etkisiyle yükselişini hızlandırıyor.
Dünü 2.507 – 2.560 aralığında geçiren gram altın günü 2.547 seviyesinde geride bıraktı. Haftanın son işlem gününde ise bu yükselişlerini sürdürerek aynı saat diliminde 2.553 lirada bulunuyor.
MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER
Küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler piyasaları etkiliyor. Dün ABD tarafında açıklanan enflasyon rakamları altın fiyatlarında yönü yukarı çevirdi.
Dün ABD tarafında açıklanan enflasyon rakamları altın fiyatlarında yönü yukarı çevirdi. ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3,0 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde eksi 0,1 olarak açıklandı.
Gelen bu rakamlar, ABD’de enflasyonun düşüş gösterdiğine işaret ederken, bu gelişme ile beraber FED’in faiz indirim politikası yeniden gündeme geldi. Bu ihtimal piyasalarda altın tarafında rekorları peş peşe getirdi.
Bugün ise yine ABD tarafında üretici fiyat endeksi verisi takip edilecek. Bu dolar tarafını etkileyeceği için altın tarafında da hareketliliği hızlandırabilir.