Altında rota yukarı

Altında rota yukarı
Esma Karayel

Altın fiyatları yeni günde yükselişini korumaya çalışıyor.

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Dün küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yükseliş yaşayan altın fiyatları bu seyrini yeni güne taşıyor.

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Dünü 2.372 – 2.424 dolar seviyesinde geçiren ons altın, günü 2.418 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise 08.55’te 2.407 seviyesinde yükselişini korumaya çalışıyor.

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GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Rekora doyamayan gram altın, dolar kurundaki yükseliş ve ons altındaki yükselişin etkisiyle yükselişini hızlandırıyor.

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Dünü 2.507 – 2.560 aralığında geçiren gram altın günü 2.547 seviyesinde geride bıraktı. Haftanın son işlem gününde ise bu yükselişlerini sürdürerek aynı saat diliminde 2.553 lirada bulunuyor.

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MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler piyasaları etkiliyor. Dün ABD tarafında açıklanan enflasyon rakamları altın fiyatlarında yönü yukarı çevirdi.

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Dün ABD tarafında açıklanan enflasyon rakamları altın fiyatlarında yönü yukarı çevirdi. ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3,0 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde eksi 0,1 olarak açıklandı.

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Gelen bu rakamlar, ABD’de enflasyonun düşüş gösterdiğine işaret ederken, bu gelişme ile beraber FED’in faiz indirim politikası yeniden gündeme geldi. Bu ihtimal piyasalarda altın tarafında rekorları peş peşe getirdi.

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Bugün ise yine ABD tarafında üretici fiyat endeksi verisi takip edilecek. Bu dolar tarafını etkileyeceği için altın tarafında da hareketliliği hızlandırabilir.

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