Evinizdeki o eşyaların içinde altın gizli. Çöpe atan bin pişman olacak

Teknoloji devrinin içinde olduğumuz şu dönemde her gün yeni bir çağ atlanıyor. Her gün akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, ev aletlerinden endüstriyel makinelerine kadar birçok cihazların içinde altın bulunduğu biliniyor.

Altın, elektrik iletkenliği ve korozyona karşı direnci etkisiyle elektronik cihazların önemli bir bileşeni konumuna gelmiştir. Özellikle yüksek performans gerektiren cihazlarda altın kullanımı daha da çoğalmıştır.

Bilgisayarlar, telefonlar, eski televizyonlar ve SIM kartlar gibi pek çok elektronik cihazların içinde altın madeni bulunmaktadır.

Eski veya arızalı elektronik cihazlardaki altının geri dönüşümü ve hurdacılar tarafından değerlendirilmesi için belirli bilgiler ve süreçlerin olması gerekmektedir. Bu süreçlerin detaylı açıklaması şu şekilde sıralanmaktadır:

Altının Varlığını Tespit Edin: Elektronik cihazların içindeki altın genellikle anakartlarda yer alırken ve altın kaplama iğneler, bağlantılar gibi biçimlerde de olabilir. Altın miktarı cihaza ve bileşenlerine göre farklılık gösterebilir.

Güvenlik Önlemleri Alın: Altını ayırmadan önce uygun güvenlik tedbirlerini dikkate almak gerekir. Göz koruması, eldivenler ve uygun maske gibi kişisel koruyucu ekipmanlar gibi giysileri kullanın. Yapacağınız bu işlemi havalandırılması iyi olan bir alanda yapın.

Anakartı Ayırın: Eski veya bozuk cihazdan anakartı yavaşça çıkarın. Bu genelde cihazın sökülmesi ile yapılan işlemdir.

Altın Kaplama İğneleri Ayırma: Anakart üzerindeki altın kaplama iğneleri kimyasal işlemler kullanarak bulunduğu alandan ayırabilirsiniz. Bu işlem için özel kimyasal karışımların olması gerekmektedir. Genellikle hidroklorik asit ve hidrojen peroksit kullanılır. Bu kimyasalların bir tehlike unsuru olduğunu unutmayın, dikkatlice işlemi uygulayın.

Kimyasal Karışım Hazırlayın: Belirli oranlarda hidroklorik asit ve hidrojen peroksiti bir araya getirerek kimyasal karışımı hazırlayın. Hazırladığınız bu karışım altın kaplamalarını çözmek için kullanılacaktır.

Anakartı Daldırın: Hazırladığınız kimyasal karışım içinde anakartı daldırın ve bu kimyasal karışımın altın kaplamalarını çözmeye başladığını göreceksiniz.

Altını Ayırın: Kimyasal karışım içinde altın izleri görülmeye başlandığında, bunları dikkatlice toplayın. Altın izleri, karışımın yüzeyine çıkar.