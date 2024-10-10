Altının kilogram fiyatı 2 milyon 900 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 850 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 25 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,7 artışla 2 milyon 900 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 852 bin liradan tamamlamıştı.

Altında kader günü. Piyasalar o saate kilitlendi

Gram altında 4 bin 500 TL için tarih yeni tarih. Köşede altını olanlar yaşadı

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 38 milyon 274 bin 301,79 lira, işlem miktarı ise 1.015,46 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 154 milyon 91 bin 303 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Albaraka Türk Katılım Bankası, Akbank ve DenizBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: