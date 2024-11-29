Altının kilogram fiyatı belli oldu. 3 milyon 45 bin liraya yükseldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı belli oldu. 3 milyon 45 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 45 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 45 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,02 artışla 3 milyon 45 bin lira oldu.

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Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 44 bin 500 liradan tamamlamıştı.

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KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 222 milyon 779 bin 535,29 lira, işlem miktarı ise 2.091,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 6 milyar 238 milyon 451 bin 38,14 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ve Merkez Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.044.500,002.734,40
En Düşük3.045.000,002.640,00
En Yüksek3.100.000,002.757,00
Kapanış3.045.000,002.739,00
Ağırlıklı Ortalama3.062.907,392.672,34
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.222.779.535,29
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.091,78
Toplam İşlem Adedi38

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