Altının kilogram fiyatı belli oldu. 3 milyon 45 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 45 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,02 artışla 3 milyon 45 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 44 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Altın haftanın son iş gününe nasıl girdi. İşte yanıtları

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 66 bin 900 liraya yükseldi

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 222 milyon 779 bin 535,29 lira, işlem miktarı ise 2.091,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 6 milyar 238 milyon 451 bin 38,14 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ve Merkez Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: